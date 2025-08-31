F1: A vez de Isack Hadjar ou é desta que a Red Bull escolhe alguém fora do programa de jovens pilotos?
O desempenho de Isack Hadjar na qualificação do Grande Prémio dos Países Baixos deverá ter feito cair o queixo ou deixar de boca aberta algumas pessoas, pois a sua prestação na qualificação foi impressionante: o rookie francês Isack Hadjar, que corre, como se sabe pela Visa Cash App Racing Bulls, conseguiu o quarto lugar na qualificação para o Grande Prémio dos Países Baixos e essa foi a melhor qualificação da sua carreira, e a melhor da equipa até aqui.
Agora, com a posição vantajosa em que está, uma posição atrás de Verstappen, e quatro à frente de seu companheiro de equipa, Liam Lawson, superando também o atual segundo piloto da Red Bull, Yuki Tsunoda, que ficou apenas em 12º lugar.
Este bom resultado veio mesmo a jeito, depois de Hadjar ter perdido um tempo de treino valioso na sexta-feira, quando o seu carro teve um problema mecânico e juntando tudo o que se tem visto até aqui, Hadjar continua a marcar pontos na disputa pela vaga na Red Bull, colocando claramente Yuki Tsunoda em risco.
Hadjar é, obviamente, um dos candidatos a substituir Yuki Tsunoda na equipa principal da Red Bull pois Tsunoda não tem conseguido bons resultados, não marcou pontos nas últimas sete corridas e acumulou apenas 10 pontos na temporada inteira.
Não é novidade para ninguém que o lugar na Red Bull é considerado “amaldiçoado” porque, além de ter um companheiro de equipa muito forte, o Red Bull é otimizado para o estilo de pilotagem de Max Verstappen, dificultando muito a adaptação de outros pilotos que tenham estilos muito distintos.
Como se sabe, a Red Bull já fez várias trocas, mas nada resultou até agora. Não há piloto que recuse o lugar, mas também ainda não houve quem tenha feito o suficiente para “ficar bem na fotografia”.
No ano passado, a Red Bull trocou Sergio Pérez (que vai para a Cadillac em 2026) por Liam Lawson, mas depois de apenas duas corridas, mandaram Lawson de volta para a Racing Bulls e trouxeram Tsunoda. Será a vez de Isack Hadjar ou Helmut Marko vai “votar vencido” e a Red Bull escolher alguém fora do programa de jovens pilotos da Red Bull?
FOTO Phillippe Nanchino/MPSA
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI
1 comentários
Deixe aqui o seu comentário Cancelar resposta
Tem de iniciar a sessão para publicar um comentário.
Pity
31 Agosto, 2025 at 12:50
Citando alguém que comentou ontem noutro site: “o melhor que o Hadjar tem a fazer, é bater no Verstappen, logo na largada. Assim, livra-se de ir parar à Red Bull”.
Claro que não o vai fazer, nem isso seria solução, mas que é um risco ser promovido à Red Bull, isso é, basta ver o que sucedeu aos seus antecessores. Estou a gostar bastante dele e não gostaria de o ver queimado. Mas o Mekies não é o Horner, pelo que, talvez, as coisas sejam diferentes no próximo ano.