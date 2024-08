F1: A ultrapassagem que Max Verstappen não voltaria a fazer (vídeo)

“Foi divertido! No momento, gostei, mas o meu pai não conseguiu gostar, ninguém conseguiu”, disse Verstappen no documentário da Viaplay Max Verstappen – Off the Beaten Track. Depois da corrida, Helmut Marko veio ter comigo e gritou: ‘ Nunca mais vais fazer isso!’. Eu disse que tinha ultrapassado… mas agora percebo. Na altura pensei, e acho que ainda tinha 17 anos: ‘Vou tentar’. Provavelmente não o faria de novo agora. Não vale a pena o risco. Também podia tê-lo ultrapassado facilmente na curva seguinte. Mas depois pensei: ‘Que seja. Vou mostrar a toda a gente que é possível”.

Na 10ª volta, envolveu-se numa batalha a alta velocidade com Felipe Nasr, da Sauber, pela 12ª posição. Verstappen fez uma manobra ousada por fora de Blanchimont a quase 320 km/h, passando Nasr com sucesso na travagem para chicane da paragem de autocarro. Acabou por terminar em oitavo, enquanto Nasr terminou em 11º. Refletindo num documentário de 2024, Verstappen reconheceu que não tentaria uma manobra tão arriscada hoje em dia.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Desconto nos combustíveis Repsol-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membrosSaiba mais AQUI