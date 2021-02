F1: A última vez que a McLaren teve o #3 e #4… venceu

Dizem-nos que a história se repete. Se for esse o caso, a McLaren tem motivos para encarar esta época com entusiasmo redobrado.

A dupla de pilotos para a época 2021 é constituída por Daniel Ricciardo, que usa o número 3 e Lando Norris, que usa o número 4. Até aqui nada de espantoso, os números são escolha dos pilotos e tanto Ricciardo como Norris já usam estes números há algum tempo. Mas é a primeira vez que estes pilotos estarão juntos na McLaren, que já não vence desde 2012.

A última vitória da equipa sediada em Woking remonta ao GP do Brasil 2012, pela mão de Jenson Button, que era colega de equipa de Lewis Hamilton. Button era o #3 na altura e Hamilton o #4 (quando os números eram definidos pelas posições na classificação geral). Ou seja, a combinação dos números dos pilotos deste ano é a mesma do que em 2012, o último ano antes do ciclo negro da equipa que apenas terminou no ano passado. Será este um sinal de que a McLaren voltará a vencer esta época? Nada o garante mas fica esta curiosidade para ser relembrada caso haja motivo de festa na McLaren este ano.