F1: A última dança de Franco Colapinto?

O fim de semana de Franco Colapinto no Grande Prémio da Grã-Bretanha foi marcado por contratempos, levantando sérias questões sobre o seu futuro na Alpine. O piloto argentino, na sua sexta corrida com a equipa, sofreu um acidente durante a Q1 no sábado, obrigando-o a largar da última posição. Devido a alterações pós-qualificação no seu Alpine, incluindo a instalação de uma nova unidade motriz, foi obrigado a largar do pit lane .

No entanto, ele nunca chegou ao início da corrida. A Alpine inicialmente não ofereceu nenhuma explicação, revelando apenas mais de 90 minutos após a bandeira quadriculada que um “problema na transmissão” havia forçado Colapinto a abandonar a corrida. Esse raciocínio vago gerou especulações no paddock.

Segundo o RacingNews365, há fortes rumores de que Colapinto pode ter queimado a embraiagem — potencialmente pela segunda vez nesta temporada — o que, se for verdade, indicaria um erro grave do piloto. Tal erro é considerado imperdoável a este nível, especialmente se repetido, e fontes agora duvidam que Colapinto permaneça no lugar para o próximo Grande Prémio da Bélgica.

Este incidente ocorre num momento crítico, uma vez que o desempenho de Colapinto com a Alpine tem sido cada vez mais questionado. Com a equipa a enfrentar pressão e a concorrência por lugares a aumentar, o seu lugar na equipa parece altamente instável.