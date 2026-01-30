F1: A tecnologia dos anos 50 ao serviço da Aston Martin no teste de Barcelona

A Aston Martin assumiu uma postura ambiciosa neste arranque de nova era, com Adrian Newey a querer esticar o máximo possível o tempo de desenvolvimento do novo carro, antes de o enviar para a pista de Barcelona, que acabou por acontecer na quarta-feira, a meio da tarde.

E foi neste contexto que surge uma mistura surpreendente. Foi necessário recorrer à tecnologia dos anos 50 para levar um dos carros mais complexos da atualidade para a pista. Nomeadamente a um Antonov An-12BP, uma versão evoluída do cargueiro militar soviético An-12, um avião de transporte tático médio concebido na década de 1950. Paralelamente ao uso militar, a aeronave encontrou espaço no sector civil, sendo operada por companhias de carga em missões logísticas exigentes, com capacidade útil a rondar as 20 toneladas, dependendo da disposição interior. Com peso máximo à descolagem a aproximar-se das 61 toneladas, a velocidade de cruzeiro situa-se geralmente entre 570 e 780 km/h e o alcance varia entre cerca de 3 500 e 5 700 quilómetros, consoante a carga transportada.

Turns out it was an Aston Martin flight after all! Aviation Photographer Sammy Gould was on site, and got some shots of a suspiciously F1-car shaped box carrying AMR markings being loaded. https://t.co/15dSCZES71 pic.twitter.com/qllx6gWHND — Jeppe H. Olesen (@jeppe_olesen) January 28, 2026

O transporto foi feito pela empresa ucraniana Cavok Air, que tem neste momento na sua frota 5 An-12B, sendo que o voo que transportou o Aston Martin foi operado pelo UR-CKM construido em 1972. O voo, inicialmente planeado para ter início às 10 da manhã de quarta, apenas se iniciou as 13:26, saindo de Birmingham, rumo a Girona, um aeroporto relativamente mais próximo do Circuito de Barcelona, provavelmente com menos taxas e com tráfego reduzido, o que terá permitido uma operação mais rápida e menos onerosa, numa operação que poderá ter chegado aos 40 mil euros, dependendo de vários fatores.

A F1 depende da tecnologia de ponta para dar um dos melhores espetáculos do mundo, mas essa tecnologia, muitas vezes, depende máquinas mais simples e menos sofisticadas, mas que continuam a servir de forma fiável. É o caso desta relíquia dos céus que continua a trabalhar e a ajudar a fazer o mundo girar, neste caso, a F1.