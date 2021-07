F1: A subida do MP4-5B em Goodwood | AutoSport

A McLaren levou o monolugar que levou Ayrton Senna ao seu segundo título de pilotos e a McLaren ao seu sexto título de construtor em 1990, ao Goodwood Festival of Speed.

Hoje foi a vez de Daniel Ricciardo estar aos comandos da máquina desenhada por Neil Oatley. Amanhã será a vez de Lando Norris conduzir o V10 da Honda.

Mas como é subir Goodwood? Veja por si. Não é a mesma emoção de uma corrida, mas rever esta máquina em qualquer local, é sempre um prazer.

POV: You are the MP4-5B taking on the @FOSGoodwood hill run. 😍#McLarenFOS pic.twitter.com/sDamwinoaw