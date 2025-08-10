F1: A solução para a Red Bull não está na Racing Bulls

É bem conhecida a ligação forte que existe entre a Red Bull e a Racing Bulls. A “equipa B” da Red Bull usa muitos componentes da primeira equipa, mas segue a sua filosofia, adaptando-se aos componentes que recebe ou bebendo da inspiração de conceitos da época anterior. Normalmente, consegue monolugares que são relativamente mais simples para os pilotos, face aos mais rápidos e exigentes carros da Red Bull. Mas os recentes apuros de Max Verstappen e companhia fizeram levantar a questão se a solução poderia estar na Racing Bulls.

O novo diretor da equipa Red Bull, Laurent Mekies, descartou a ideia de pedir ajuda à Racing Bulls para ajudar a reverter a dececionante campanha de 2025.

Durante o fim de semana do Grande Prémio da Hungria, Mekies, que recentemente substituiu Christian Horner, abordou as especulações sobre uma possível colaboração entre as duas equipes. Apesar de a Racing Bulls ter superado a Red Bull em quatro das últimas sete corridas e de ambos os pilotos estarem à frente de Yuki Tsunoda na classificação, Mekies rejeitou veementemente qualquer sugestão de transferência de projetos de carros.

“Não há nada que se possa transferir de um carro para outro”, explicou. “A origem de cada carro é muito diferente. A Fórmula 1 é composta por 10 equipas independentes que se desenvolvem nas suas próprias direções.”

A nomeação de Mekies ocorreu em meio a um declínio acentuado no desempenho da Red Bull, que agora ocupa a quarta posição na classificação dos construtores. Apenas o brilhantismo de Max Verstappen – responsável por 187 dos 192 pontos da equipa – manteve-os na disputa. Tsunoda, promovido da Racing Bulls este ano, contribuiu com apenas sete pontos em 12 etapas.

Com ambos os títulos fora de alcance, o foco da Red Bull agora é recuperar terreno e garantir um lugar entre os três primeiros – mas Mekies insiste que eles vão fazer isso nos seus próprios termos.