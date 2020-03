F1: A situação de Melbourne quanto ao coronavírus

O coronoavírus continua a colocar em dúvida o início da temporada de 2020, na Austrália. Em Melbourne, as preparações continuam, mas o governo pode estar a considerar restrições severas a quem viaja de Itália, o que incluiu pessoal das equipas da Ferrari, AlphaTauri, Pirelli e até da Haas e da Alfa Romeo.

“Se uma equipa não pode entrar no país, não podemos correr. Não é uma corrida mundial e seria injusto.” – disse Ross Brawn.

“Não quero minimizar a ameaça do coronavírus, mas vamos tentar manter o calendário. Mas, temos de agir com muita responsabilidade. Já dissemos às equipas para minimizar o pessoal nas corridas. Queremos o mínimo de pessoas no paddock.” – finalizou Brawn.

“Reconheço que a situação é difícil, mas é um assunto fora do meu controlo. Espero que haja, mas não tenho certeza de nada.” – disse Martin Pakula, ministro do desporto de Melbourne.