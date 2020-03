F1: A situação da Ferrari e o fechar das fronteiras devido ao coronavírus

A Ferrai pode estar em apuros para o começo da temporada da Fórmula 1. A Itália já colocou 16 milhões de pessoas de quarentena devido ao surto de coronavírus, sendo que a região da Lombardia e 14 outras províncias do centro e norte (Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli, Pádua, Treviso e Veneza) estão fechadas, para que se contenha o surto.

“Para Lombardia e outras províncias do norte haverá a decisão de que ninguém pode entrar e sair. Movimento nestas áreas vai ser apenas por questões provadas relacionadas com trabalho, emergências ou questões de saúde. Estamos a enfrentar uma emergência, uma emergência nacional. Temos de limitar que o vírus se espalhe e prevenir que os nossos hospitais fiquem sem resposta.” – disse o primeiro ministro italiano Giuseppe Conte.

Mas, em principio, todo o pessoal da Ferrari que é suposto estar na Austrália, para o Grande Prémio, já deve estar a caminho, ainda não se sabendo como esta situação vai afetar o trabalho em Maranello – Maranello fica a 18km de Modena.

Com a circulação dentro e fora das regiões proibida e com a pena de multa ou pena de prisão se tal medida for ignorada, não está claro como a Ferrari poderá até trazer qualquer evolução para as corridas de abertura.

Esta situação também significa que o pessoal da Ferrari poderá não conseguir voltar para casa durante cerca de um mês, pois estas medidas devem estar em vigor até 3 de abril.