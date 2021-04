F1: A saída de Rosberg foi um “momento bizarro” na Mercedes

James Vowles, Chefe de Estratégia da Mercedes, revelou no Podcast Beyond the Grid que a notícia da saída de Nico Rosberg da Fórmula 1, logo após ganhar o Mundial de Fórmula 1 de 2016 apanhou toda a gente desprevenida, mas ainda mais a equipa Mercedes: “Toto [Wolff] chamou-nos ao escritório e não sabíamos realmente o que esperar. Mas se eu pensasse em cinco coisas que o Toto pudesse estar prestes a dizer, não incluiria a saída do Nico da F1.

Foi um momento totalmente bizarro. Mesmo agora, é bastante difícil perceber porque é que ele apenas decidiu pedir para ser libertado do seu contrato, porque mesmo que não batesse o Lewis novamente, ele estava num bom carro, ganharia corridas, faria parte de uma equipa que estava a fazer algo espantoso.

“Mas deve ter havido razões muito pessoais para isso. Ele tinha obviamente conseguido o que queria, mas foi um grande, grande choque”.

Como se sabe, Rosberg já o justificou: o esforço necessário para bater Lewis Hamilton foi tão grande que Rosberg não estava disposto a fazer novamente esse tipo de esforço.