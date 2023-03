F1: A recuperação de Lance Stroll | AutoSport

O que Lance Stroll fez no fim de semana do Bahrein foi deveras impressionante. 12 dias depois de uma cirurgia ao pulso, pilotou um F1 e terminou nos pontos… isto sem qualquer teste de inverno.

Stroll publicou um vídeo nas suas redes sociais onde explica o desafio que enfrentou nos últimos dias:

“No sábado, 18 de fevereiro, caí de minha bicicleta enquanto treinava em Espanha. Os exames mostraram que tinha uma fratura e deslocamento no pulso direito, uma fratura no pulso esquerdo, uma fratura parcial na mão esquerda e finalmente outra fratura no dedo grande do pé direito.

Com o início da estação mesmo ao virar da esquina, o timing não poderia ter sido pior. A minha equipa médica, no início, acreditava que eu não só iria falhar os testes, mas também, realisticamente, as primeiras corridas.

48 horas após o meu acidente/12 dias antes da primeira corrida, o Dr. Javier Mir operou com sucesso o meu pulso direito. Após a cirurgia, o Dr. Mir disse-me que eu voltaria para Jidá se eu trabalhasse muito e com um pouco de sorte ele estava otimista que eu poderia correr no Bahrein – mas essa era uma possibilidade ténue.

O trabalho não estava feito. Infelizmente, o Dr. Mir explicou que as fraturas na minha mão/punho esquerdo e dedo do pé não eram adequadas para fixação e que eu teria de confiar numa abordagem mais conservadora para curar as minhas outras lesões.

A minha equipa médica assegurou-se de que estávamos a fazer tudo que mostrasse alguma evidência para a cura óssea. Tornou-se o meu trabalho a tempo inteiro, tentando combinar tudo o que podia ajudar, mesmo que fosse por 0,5%.

Inicialmente o progresso era lento – precisava de muita ajuda, mesmo com tarefas diárias em casa. Mas cada dia melhorava e assim que o gesso saiu no dia 4, tornou-se possível que tivéssemos uma hipótese de correr no Bahrein. A minha equipa médica concebeu um programa que me ajudaria a restaurar a mobilidade e a força nos meus pulsos.

A reabilitação exigia muito trabalho e persistência – mas com uma equipa médica incrível e com o apoio dos meus amigos e família – consegui superar a dor e voltar à pista no Bahrein com a minha equipa e colegas pilotos.

E conseguimos!!!!”

Um exemplo de superação e a prova que para estar ao mais alto nível, é preciso fazer muitos sacrificios.