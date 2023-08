F1: A qualidade de Jenson Button que Fernando Alonso queria ter | AutoSport

Fernando Alonso é um piloto completo, talvez dos mais completos da atualidade, mas ainda há caraterísticas que o espanhol gostava de ter e não tem. E, desafiado a escolher uma caraterística de um piloto que ele gostaria de ter, Alonso surpreendeu.

Num vídeo promocional de um patrocinador da Aston Martin, perguntaram a Alonso que capacidade gostaria de ter de outro piloto, da grelha atual ou do passado. E Alonso escolheu uma caraterística muito particular de Jenson Button:

“Gostava de ter a capacidade de Jenson Button de ler as condições em pista húmida. Conseguir ler o tempo e as condições da pista nesses momentos.”

Button ficou conhecido como um dos melhores pilotos em condições e chuva, pela suavidade da sua pilotagem e pela capacidade que ele tinha de entender qual o momento certo para trocar para pneus slicks, algo fundamental para conseguir bons resultados à chuva. Era essa capacidade que Alonso também gostaria de ter.

