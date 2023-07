Foi há 72 anos a primeira vitória da Ferrari na Fórmula 1, que teve lugar no Grande Prémio da Grã-Bretanha de 1951, disputado em Silverstone. O piloto argentino Froilán González venceu a corrida aos comandos de um Ferrari 375 Indy. González largou da pole position mas não liderou a corrida de fio a pavio. Ainda assim, venceu com uma vantagem de 1 minuto e 28 segundos sobre o segundo colocado, Juan Manuel Fangio, que pilotava um Alfa Romeo, com Luigi Villoresi a terminar no pódio, noutro Ferrari 375. O terceiro Ferrari, o de Alberto Ascari, abandonou. Esta foi a 1ª vitória e pole position da Ferrari, mas o 10º pódio da equipa.

A vitória de Froilan González foi uma grande surpresa, pois a Ferrari era uma equipe relativamente nova na Fórmula 1, e esta vitória ajudou a consolidar a equipa como uma força a ser reconhecida na Fórmula 1.

A corrida foi disputada em condições climáticas difíceis, com chuva e neblina, Fangio liderou a maior parte da corrida, mas teve problemas com o motor e teve que se retirar, González assumiu a liderança da corrida e não olhou para trás. A vitória de González foi a primeira de 242 vitórias da Ferrari na Fórmula 1, até este dia.

FOTOS Scuderia Ferrari