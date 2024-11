F1: A preocupação de George Russell e os elogios a Rui Marques

O piloto da Mercedes, George Russell, expressou a sua preocupação com a instabilidade no seio da FIA, a entidade que rege a Fórmula 1, na sequência das saídas abruptas de figuras-chave. Já Rui Marques parece assumir um papel cada vez mais preponderante neste final de temporada.

O comissário Tim Mayer, foi a mais recente vítima da onda de despedimentos, revelando que foi demitido por mensagem de texto e a vice-diretora de corridas Janette Tan também saiu ainda antes de assumir de diretora de corrida da F2, deixando o novo diretor de corridas Rui Marques a tratar tanto da Fórmula 1 como da Fórmula 2 no Qatar. A FIA não fez qualquer comentário sobre as saídas, mas salientou que um centro de operações remoto em Genebra reduz agora a carga de trabalho do diretor de corrida.

Russell criticou a falta de transparência, mencionando a demissão surpresa do antigo diretor de corridas Niels Wittich e levantando preocupações sobre os desafios das frequentes mudanças de pessoal.

“Logo agora que pedimos transparência e coerência, estamos a livrar-nos de duas pessoas muito importantes no corpo diretivo”, afirmou. “Ainda não temos qualquer justificação para o afastamento do (anterior diretor de prova) Niels (Wittich). Penso que ninguém foi informado da saída do Tim. A primeira vez que ouvi falar do novo diretor de corrida na Fórmula 2 este fim de semana foi através dos meios de comunicação social”, revelou. “As pessoas têm de aprender as novas regras e isso é um grande desafio para qualquer equipa. Deve ser um grande desafio para todos na FIA neste momento. Gostaríamos de ter um pouco de clareza e compreensão do que se está a passar e de quem vai ser despedido a seguir.”

Quem está a assumir um papel cada vez mais preponderante é Rui Marques. O agora diretor de corridas da F1 vai também assumir a pasta da F2 neste fim de semana. Uma tarefa que já conhece bem, mas que assume na sua segunda corrida na F1. Os primeiros sinais foram positivos e os elogios ao trabalho de Marques sucedem-se

Charles Leclerc, da Ferrari, foi mais um dos pilotos a tecer elogios ao português: “A primeira corrida correu muito bem. E ele tem tido uma mente muito aberta, ouvindo-nos a nós, pilotos, e fazendo as coisas da forma correta. E isso foi muito positivo. Relativamente à carga de trabalho, penso que é muito difícil julgar ou dizer alguma coisa do nosso lado”, acrescentou o monegasco.