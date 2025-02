F1: A prenda que Lewis Hamilton deu aos 3000 empregados da Mercedes

Depois de um último período difícil na Mercedes, Lewis Hamilton espera lutar por vitórias em corridas e por um oitavo título mundial na Ferrari. No entanto, os ecos da sua saída da Mercedes ainda se fazem ouvir.

Apesar de deixar a equipa, não há qualquer ressentimento entre ele e a Mercedes, com Hamilton e o diretor da equipa, Toto Wolff, a expressarem respeito mútuo. Como gesto de despedida, Hamilton encomendou ao artista da F1 Paul Oz um presente especial para os 3.000 empregados da Mercedes.

O presente era uma pintura a óleo centrada no GP do Mónaco de 2019, onde Hamilton fez a pole e dominou a corrida, honrando a memória de Niki Lauda. A obra de arte está agora pendurada em Brackley, com impressões não disponíveis para venda comercial.

Partilhando detalhes do projeto especial na sua página do Instagram, Oz disse: “Agora que é do conhecimento público e que todos os 3000 funcionários da Mercedes GP receberam as suas impressões, posso falar sobre isto”, disse ele. “Encomendado pelo próprio Lewis como presente de despedida para toda a gente na Mercedes… um ato de classe! A minha única missão era concentrar-me no carro e não no Lewis, por isso optei por pintar uma imagem do Mónaco de 2019, poucos dias depois da morte de Niki Lauda e a equipa usou um Halo vermelho para recordar Niki. Lewis cravou a pole e dominou a corrida. Esta pintura a óleo original está agora pendurada em Brackley. Não há impressões disponíveis no mercado.”