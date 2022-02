F1: A prenda da Mercedes que vai dar trabalho a Valtteri Bottas | AutoSport

A despedida de Valtteri Bottas da Mercedes foi emocionante. Afinal, foram cinco anos com a equipa com muitos sucesso conquistados.

O piloto de 32 anos teve direito a festa de despedida em Brackley, onde a equipa lhe ofereceu um presente de despedida muito especial: O carro com que Bottas venceu no GP da Rússia 2017, o Mercedes W08.

“Foi uma pequena surpresa, mas um belo presente. Agora não tenho onde o pôr”, brincou Bottas no podcast ‘Speaking Frankly About Me’ no site supla.fi. “Eu próprio fiquei surpreendido quando vi que tipo de despedida tinham organizado para mim – um desfile, fogo-de-artifício e música. Percebi que eles também tinham apreciado o que eu tinha feito pela equipa”.