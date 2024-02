F1: A perceção geral é que Christian Horner tem os dias contados na Red Bull | AutoSport

James Vowles, o chefe de equipa da Williams, produziu declarações que dão uma boa ideia do que está em jogo: “Penso que (a acusação) significa que todos temos de nos olhar ao espelho e certificarmo-nos de que estamos a colocar as questões certas internamente e a agir de uma forma de que nos podemos orgulhar, não hoje, mas nos próximos dez anos”, disse. como dizem os ingleses, “speak volumes…”.

A acusação é de “comportamento inadequado”, mas seja o que for que aconteça daqui para a frente, certo é que algo se passou e para as coisas terem chegado a este ponto, não foi, certamente por “dá cá aquela palha”, portanto a ideia geral é que muito provavelmente, Horner, à frente da Red Bull desde 2005, não parece ter grande apoio da Red Bull, e nem sequer falamos da equipa mas sim da empresa-mãe austríaca.

Ninguém é culpado até que quem de direito investigue e descubra o que se passou, mas com tudo o que se viu e ouviu, os habituais comentadores e especialistas têm a perceção que Christian Horner consiga ‘sobreviver’ a este escândalo no seio da Red Bull.

