F1: A nova Oracle Red Bull Racing | AutoSport

A Red Bull Racing passa a Oracle Red Bull Racing. A equipa de Milton Keynes será a partir daqui conhecida como Oracle Red Bull Racing, com a empresa de tecnologia sediada nos EUA a ocupar o lugar que em tempos pertenceu à Infiniti que teve também no ‘naming’ entre 2013 a 2015, e também à Aston Martin, cujo nome foi incorporado entre 2018 a 2020. O gigante tecnológico norte-americano torna-se desta forma no patrocinador principal da Red Bull Racing Formula 1, na sequência da retirada oficial da Honda do desporto.