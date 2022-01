F1: A nova oportunidade de Alex Albon | AutoSport

Alex Albon está de regresso à F1. Embora tenha estado sempre ligado à Red Bull, como piloto de testes e de simulador, o tailandês volta onde sempre quis estar… às pistas.

Albon teve uma ascensão meteórica na F1, depois de ter sido repescado pela Red Bull, numa altura que se preparava para ingressar na Fórmula E, depois de uma excelente época na F2, no ano em que George Russell se sagrou campeão. Albon teve a difícil tarefa de se adaptar à F1, sem um teste feito antes da sua estreia, nos testes em Barcelona, onde já não tinha muita margem para errar. Albon foi atirado aos lobos sem preparação e deu sempre uma resposta positiva, tendo-se destacado na Toro Rosso, o que lhe valeu uma promoção à Red Bull a meio da época. A meia temporada na Red Bull não foi nada má tendo em conta as circunstâncias e isso valeu-lhe o título de rookie do ano. Esperava-se mais no segundo ano, mas entrou numa espiral negativa da qual nunca mais conseguiu sair.

Ficou um ano “no banco” à espera de uma nova oportunidade que parecia cada vez mais remota, mas a Williams, por intermédio do seu amigo Russell, lembrou-se de Albon e o negócio aconteceu. Albon é agora piloto Williams e tem uma segunda oportunidade. É uma espécie de prémio, merecido, pelo trabalho desenvolvido no simulador, que foi fundamental em 2021, na caminhada bem sucedida de Max Verstappen.

Na Williams, enfrentará uma pressão inferior à que viveu na Red Bull e acima de tudo terá tempo para amadurecer como piloto, sem viver na sombra de Max Verstappen. O seu feedback será visto com mais interesse e deixará de ser apenas uma peça secundária.

“É ótimo estar de volta. Será o meu terceiro ano na F1, mas sinto que ganhei muita experiência. Não sou um principiante, agora sei o que estou a fazer e o que quero. É ótimo poder trabalhar com esta equipa que me vai ouvir, vamos ouvir-nos uns aos outros e tentar tirar o máximo partido deste carro”, disse o jovem de 25 anos que ontem começou o seu trabalho com a equipa em Groove.

“Foi muito bom conhecer com quem vou trabalhar e quem vai construir o meu carro. É uma equipa muito internacional e há muitos nomes que ainda não tenho na minha cabeça, mas isso virá! Além disso, tive de conhecer o meu lado da garagem em termos de engenharia e através do trabalho com o simulador, aprendemos como podemos fazer o nosso trabalho em conjunto. É um lugar realmente agradável, tudo é construído debaixo de um telhado e pode-se dizer que tudo está bastante próximo e, como consequência, sinto que todos se conhecem aqui, o que é realmente agradável de se ver. Todos são muito simpáticos e eu diverti-me muito”.