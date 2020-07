F1: A nova decoração do capacete de Lando Norris

Lando Norris está em grande forma e não pára de surpreender dentro e fora de pista. A nova decoração do seu capacete para o GP da Grã-Bretanha vai dar que falar.

Norris escolheu uma decoração feita por uma menina de seis anos. O piloto organizou um concurso para que os seus fãs pudessem desenhar a decoração para esta prova e a escolhida foi uma menina de nome Eva, que verá assim a sua decoração no capacete da jovem estrela. Se não for a melhor decoração do fim de semana andará lá perto.

My helmet design for this weekend! THANK YOU EVA! Eva’s 6 and she created this for my design competition and it just reminded me a lot of when I was younger scribbling away coming up with some cool things, it’s just super original. Thanks for taking your time design it Eva ✊ pic.twitter.com/YAZoeJ1nqR