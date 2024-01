F1: A mudança nos regulamentos que acabou por beneficiar a Red Bull | AutoSport

“O mais interessante é que, quando a mudança foi anunciada no ano passado, estávamos a discuti-la internamente. Alguns dos nossos rapazes diziam, ‘não, temos mesmo de lutar contra isto’.” Embora outras equipas possam ter ficado menos satisfeitas com a súbita alteração das regras, a Red Bull decidiu não se envolver na luta com a FIA. Mas eu pensei que, no ano passado, nas curvas de alta velocidade, estávamos provavelmente atrás da Ferrari. O nosso carro estava a ter problemas nas curvas de alta velocidade e a mudança nos regulamentos poderia ser-nos favorável, pelo que não insistimos muito nela. No final, parece que nos serviu”, concluiu Newey.

