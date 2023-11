F1: A ‘métrica’ em que Alex albon ‘venceu’ Max Verstappen… | AutoSport

Houve uma ‘métrica’ no Mundial de F1 deste ano que Max Verstappen não ganhou! A que opôs as dez duplas nas 22 qualificações do ano. Essa foi ‘ganha’ por Alexander Albon (Williams- FW45/Mercedes) que bateu Logan Sargeant (Williams- FW45/Mercedes) por 22-0. O anglo-tailandês bateu o seu colega de equipa em todas as qualificações do ano, algo que Max Verstappen (Red Bull RB19/RBPT) ‘só’ fez 20 vezes a Sergio Perez (Red Bull RB19/RBPT), que bateu o seu colega de equipa apenas duas vezes.

A lista prossegue com Fernando Alonso (Aston Martin AMR23/Mercedes) que bateu Lance Stroll (Aston Martin AMR23/Mercedes) por 19-3, Yuki Tsunoda (AlphaTauri AT04/Honda) bateu Nyck De Vries (AlphaTauri AT04/Honda) por 7-3 e Daniel Ricciardo (AlphaTauri AT04/Honda) por 4-3.

Nico Hulkenberg (Haas VF-23/Ferrari) ‘venceu’ Kevin Magnussen (Haas VF-23/Ferrari) por 15-7, Valtteri Bottas (Alfa Romeo C43/Ferrari) fez o mesmo score com Zhou Guanyu (Alfa Romeo C43/Ferrari), 15-7, e o mesmo sucedeu com Lando Norris (McLaren MCL60/Mercedes) face a Oscar Piastri (McLaren MCL60/Mercedes), 15-7. Por fim, também

Charles Leclerc (Ferrari SF-23) ‘bateu’ Carlos Sainz (Ferrari SF-23) por 15-7.

Pierre Gasly (Alpine A523/Renault) ‘ganhou’ a Esteban Ocon (Alpine A523/Renault) 14-8 e Lewis Hamilton (Mercedes W14) e George Russell (Mercedes W14) foram os único do plantel que ’empataram, 11-11.

Este é o score da rapidez, que seria mais engraçado se todos o fizessem com o mesmo carro, mas ainda assim dá para ter uma ideia. Já lá vai o tempo em que Hamilton se sobrepunha muito aos seus colegas de equipa, a diferença entre LEclerc e Sainz também é substancial, de resto não há grande anormalidade, talvez se esperasse um pouco mais de Kevin Magnussen face a Nico Hulkenberg.