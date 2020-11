F1: A mensagem de Lewis Hamilton à família, amigos, adversários e à Mercedes

“Sete vezes Campeão do Mundo de Fórmula 1. Uau. A todos os que me apoiaram ao longo do caminho, isto é para vocês. Para a minha incrível família, por onde começo? Estou eternamente grato pelo vosso amor incondicional, sacrifícios e apoio. Dedico-vos a todos, de todo o coração, espero hoje ter-vos feito sentir orgulho. Vocês têm-me apoiado em todos os passos da minha carreira, isto é para todos e cada um de vós. Aos meus amigos mais próximos que tornaram esta época desafiante mais suportável ao levantarem continuamente o meu espírito, obrigado, este ano teria sido muito mais difícil sem vocês. A todos os rivais que me fizeram crescer e melhorar, obrigado, também partilho isto convosco.

Por último, mas não menos importante, a nossa equipa mais espantosa, a Mercedes. Temos crescido tanto juntos ao longo dos anos. Quando não estávamos a ganhar, estávamos a aprender, e a melhorar, nunca amargos. Estivemos bem na pista, mas é a nossa química e o nosso laço que é verdadeiramente inigualável. Obrigado, e partilho isto com cada um de vós, especialmente com o Niki (Lauda). Sentimos a tua falta todos os dias.