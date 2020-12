F1: A mensagem de despedida de Sebastian Vettel a Charles Leclerc

Num gesto de classe que carateriza Sebastian Vettel, o piloto alemão deixou uma dedicatória no capacete que ofereceu a Charles Leclerc.

A troca de capacetes foi documentada ontem mas a dedicatória que Vettel fez carrega um simbolismo extra e uma mensagem forte:

“Para Charles, és o piloto mais talentoso que encontrei em 15 anos de F1”, escreveu Vettel. “Não o desperdices. E tudo o que fizeres, que seja para seres feliz e sorrir. Obrigado por tudo!”

Vettel foi convidado por muitos repórteres e meios de comunicação a refletir sobre o seu tempo com a Ferrari e teve mais algumas palavras amáveis para Leclerc.

“Aprendi tanto com esta equipa, eles deram-me tanto”, disse Vettel. “Estou muito grato por isso, e isso vai muito além de títulos e vitórias, que era isso que pretendíamos, mas no final não o conseguimos”.

“Não muda nada, desejo felicidades a esta equipa, desejo felicidades aos rapazes. Charles é a esperança desta equipa e espero que ele consiga o carro que merece nos próximos anos. Há muitas razões pelas quais se pode argumentar porque não fomos bem sucedidos mas o que se guarda em última análise são as memórias e a paixão que partilhei com tantas pessoas ao longo do caminho. Não me arrependo. Certamente que houve erros, altos e baixos. Não sou normalmente o tipo mais emocional, mas hoje é um dia diferente, um dia que recordarei não por ter terminado o 14º, mas pelo que significa no panorama geral. É um dia que vou guardar como um tesouro. É um adeus a muitos amigos e por aqueles de quem vou sentir falta.”