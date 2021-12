F1: A mensagem de ano novo de Toto Wolff | AutoSport

A Mercedes lançou uma mensagem de ano novo de Toto Wolff que fez questão de deixar para trás todo o drama e emoção que se viveu em 2021.

“Olá a todos. Então isto é uma mensagem final, 2021 está terminado”, disse Wolff no vídeo publicado nos canais sociais da Mercedes. “Houve alguns altos, alguns baixos. Houve alguma glória e algum drama, mas, no final, é assim a vida. Por isso, desejo-vos um maravilhoso Ano Novo, e feliz 2022! Para a frente e para cima…”

The Boss wanted to share one last message to the Mercedes family before 2021 becomes '22! 😉 pic.twitter.com/vH5AQpPtMX