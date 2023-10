F1: A “manta curta” da McLaren | AutoSport

A McLaren ficou surpreendida com as prestações em Austin e na Cidade do México. O MCL 60 era um monolugar que gostava de curvas médias e rápidas, dando-se mal com curvas mais lentas. Mas em no GP dos EUA e do México, pistas com curvas mais lentas, Lando Norris e Oscar Piastri conseguiram bons resultados, o que deixou a equipa espantada e até algo confusa.

Andrea Stella considera que a equipa tem de analisar com cuidado estes resultados inesperados. O diretor da equipa explicou que, devido às curvas mais lentas, os monolugares puderam usar uma altura ao solo mais baixa, que terá compensado pelo esperado défice de andamento. Em contrapartida, a estabilidade em curvas de alta velocidade ficou comprometida. Stella falou que neste momento o MCL60 é uma “manta curta” que ou funciona bem em curvas de alta, ou curvas de baixa velocidade, exigindo um compromisso. A equipa procura “esticar a manta” para 2024, com um carro com uma janela operacional mais ampla.