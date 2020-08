F1: A má relação da Ferrari com Sebastian Vettel

Um dos destaques dos dois fins-de-semana de corridas em Silverstone foram as prestações de Sebastian Vettel em comparação com o seu companheiro de equipa, Charles Leclerc, mas também a forma como a relação pareceu muito mais tensa no segundo evento inglês. A mensagem de rádio de Vettel para a equipa, depois de ter sido eliminado na Q2, foi difícil de ouvir, já que o alemão disse que o carro não dava para mais, e que estava a dar o seu melhor. Mas a do domingo foi ainda mais ‘venenosa’. Vettel já tinha feito o pião, logo na primeira volta, quando regressou à pista no meio do tráfego, após uma paragem nas boxes. Depois, disse à equipa que tinham “feito asneira”, dado que era exatamente o cenário que tinham discutido na manhã do dia da corrida. Mas o Director da Equipa, Mattia Binotto respondeu que o pião era mais prejudicial do que qualquer erro estratégico. Em tempos normais, este tipo de discussões não se fazem em público. Há claramente uma tensão crescente em Maranello entre Vettel e a equipa. Quem sabe, talvez uma mudança de chassis possa ajudar o tetracampeão a voltar aos bons resultados.