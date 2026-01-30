F1: A luz azul da Aston Martin e a possível explicação para a velocidade nas retas

Numa fase em que pouca informação chega de Barcelona, todos os pormenores são analisados ao detalhe servindo de tema para explorar o novo mundo deste novos monolugres. E no caso da Aston Martin, a curiosidade tem sido levada ao extremo, com o novo carro de Adrian Newey a causar espanto e entusiasmo.

No entanto as primeiras voltas do novo Aston Martin em Barcelona suscitaram curiosidade no paddock devido a um detalhe invulgar: a luz central traseira de aviso estava a piscar a azul, em vez do habitual vermelho. A situação foi observada durante os primeiros quilómetros do AMR26, pilotado por Lance Stroll e Fernando Alonso no shakedown privado de pré-temporada.

É já habitual vermos um conjunto de três luzes na traseira dos carros (uma na estruturas central de impacto e duas nas extremidades das asas) . Embora a cor não seja especificada de forma direta, estas luzes são normalmente vermelhas e ativadas em circunstâncias que exigem maior visibilidade ou prudência, como em condições de chuva, quando os carros circulam com limitador de velocidade nas boxes ou durante fases de recuperação de energia.

Adrian Newey's first Aston Martin, the AMR26, hits the track in the Barcelona Shakedown! 🤩👀#F1 pic.twitter.com/ytWJSs0s2F — Formula 1 (@F1) January 29, 2026

No entanto, o Aston Martin apresentou uma luz central azul, algo que levantou especulação adicional, até porque os regulamentos desportivos determinam que essa cor deve ser utilizada quando o carro é conduzido por pilotos sem superlicença, com Alonso e Stroll a já terem ultrapassado essa questão há muito tempo.

A equipa não mostrou o jogo, mas a The Race avança com uma teoria, com base na informação obtida com outras equipas. A explicação estaria relacionada com um plano de trabalho específico da Aston Martin, que incluiu várias voltas realizadas sem recorrer à velocidade máxima nas retas.

O objetivo era alertar os restantes pilotos para o ritmo reduzido do carro, evitando aproximações perigosas, sobretudo numa fase em que os novos monolugares apresentam aceleração muito agressiva à saída das curvas. A limitação de velocidade poderá ter servido para recolha de dados aerodinâmicos ou para poupar componentes numa fase inicial de desenvolvimento. Muitos rumores, poucas certezas. Não se sabe ao certo o motivo, mas a falta de velocidade de ponta parece ser deliberada e a luz azul poderá ser um sinal de aviso. Note-se que a Aston Martin já rodou com as luzes de aviso a vermelho, o que poderá indicar um programa já com velocidades ditas normais.