F1: A lista para o rookie test em Abu Dhabi | AutoSport

Na terça-feira as equipas farão os últimos testes do ano em Abu Dhabi. Teremos em pista o teste da Pirelli e o rookie test, ou seja, o teste para jovens pilotos. E a lista de pilotos jovens já é conhecida.

As dez equipas irão apresentar um piloto jovem que irá ter contacto com os monolugares das respetivas equipas. Mas não será uma novidade para eles, pois todos já tiveram experiências com os carros das respetivas equipas ao longo deste ano. Há uma exceção, o caso de Nyck de Vries que irá testar pela primeira vez com a Alpha Tauri e assim acelerar o processo de integração na equipa.

Eis a lista de pilotos que irá estar em pista na próxima terça-feira: