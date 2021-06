F1, Lando Norris: “Ideia da McLaren vencer um GP este ano não é muito louca | AutoSport

Tem sido um arranque de temporada muito bom para Lando Norris e consequentemente para a McLaren. Norris é terceiro classificado no Campeonato com 56 pontos e as recentes boas exibições do piloto têm servido para se especular sobre um possível regresso da equipa às vitórias.

Essa ideia, apoiada pela enorme base de fãs da equipa, “não é muito louca”, revela Lando Norris ao mesmo tempo que tenta gerir as expetativas dos milhares de seguidores.

“Não é muito louca. Digamos que é a nossa melhor época em muito tempo para talvez conseguirmos algo assim. Com a equipa, sou positivo quando preciso de ser, e negativo quando preciso de ser. Tudo isso é apenas para o benefício da equipa, concentrando-nos e mantendo-nos a trabalhar arduamente. Tivemos três corridas fortes, três boas corridas porque sinto que fiz um trabalho muito bom, e juntos a equipa fez um bom trabalho.”

“A qualquer momento, pode não ser tão bom”, acrescentou Norris. “Muitas pessoas constroem-nos, dizendo que estamos a ir tão bem neste momento blá blá blá blá”. É um mundo cruel, e se algo acontecer ou correr mal, podemos muito facilmente ser deitados abaixo, e as pessoas dirão ‘Não te estás a concentrar’ e simplesmente inventam todas estas desculpas, como por vezes fazem. Como disse, é gerir as expectativas, mantermo-nos concentrados, não nos precipitarmos quando estamos a ficar demasiado confiantes e apenas a manter a cabeça nivelada e continuar a trabalhar para nós próprios e sobre nós próprios”.