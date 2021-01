F1: A história da primeira vitória de Sergio Pérez (Vídeo)

Sergio Pérez chegava à décima sexta prova da temporada de 2020 depois de na semana anterior ter sofrido um penoso abandono, a quatro voltas do final do Grande Prémio do Bahrein, quando estava na terceira posição e tinha o seu segundo pódio do ano à vista.

Para o Grande Prémio do Sakhir, os problemas na primeira corrida fizeram com que a Racing Point tivesse de mudar a unidade de potência, com Pérez a ter de se contentar com um V6 turbo-híbrido com menos rendimento, para não incorrer em penalizações.

Assim, Pérez conseguiu qualificar-se na quinta posição, mas logo na primeira volta, após um toque de Charles Leclerc, caiu para último. Uma excelente recuperação por parte do mexicano colocou-o na terceira posição e quando tudo menos previa, um Safety-Car e a ‘trapalhada’ da Mercedes nas paragens, fizeram com que o mexicano herdasse a liderança do GP.

Após os problemas nas boxes, George Russell, de Mercedes neste GP, ainda tentou chegar a Pérez, mas um furou atirou-o para a oitava posição final, com Sergio Pérez a fazer história e a vencer o seu primeiro GP de Fórmula 1, após 190 corridas.

