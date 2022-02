F1: A Haas será mesmo a primeira equipa a mostrar o seu novo carro | AutoSport

A Haas irá mostrar ao mundo o seu novo carro amanhã, sexta feira. A equipa irá mostrar uma imagem digital do seu novo monolugar e da sua nova decoração para 2022.

Depois da Red Bull ter-se antecipado à Aston Martin e ter anunciado a data de lançamento do seu novo carro a 9 de fevereiro, a Haas, que já tinha dito que deveria ser a primeira a apresentar o seu novo carro, vai mesmo cumprir com a sua palavra, mostrando o seu novo monolugar e as cores para esta época.

A apresentação oficial do carro deverá acontecer na manhã do primeiro dia de testes, em Barcelona, segundo avança a RacingNews365.com, o que tem sido prática habitual da equipa.

We don't want to keep you waiting 😉



You'll get your first look of our 2022 livery tomorrow!#HaasF1 #FWD2022 pic.twitter.com/KvQ41yMJkO