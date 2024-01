F1: A grelha de 2024 em números | AutoSport

Sem sofrer qualquer alteração entre o final da época de 2023 e a próxima temporada, a grelha de partida da Fórmula 1 mantém a mesma qualidade, dando garantias de qualidade. O talento dos pilotos é apoiado por números incríveis.

Com uma análise, exclusivamente do ponto de vista estatístico, podemos ficar satisfeitos, havendo pilotos que os fãs preferem.

Todos os 20 pilotos pontuaram, depois dos dois últimos estreantes da Fórmula 1, Oscar Piastri e Logan Sargeant, terem somado os seus primeiros pontos. O piloto australiano da McLaren foi considerado o melhor rookie de 2023, enquanto Sargeant teve dificuldades em alcançar um lugar entre os dez primeiros classificados. Fê-lo em casa, no Grande Prémio dos EUA, realizado no Circuito das Américas, em Austin, depois da desclassificação de Lewis Hamilton e Charles Leclerc.

Com todos os pilotos a conseguiram terminar no top 10, pelo menos numa corrida, apenas 4 somam menos de 100 pontos conquistados (Piastri, Sargeant, Zhou e Tsunoda). No total, os pilotos da grelha de 2024, somam 19450.50 pontos, com muita experiência acumulada.

É também uma grelha com bons resultados, com 11 pilotos a terem conquistado pelo menos uma vitória, num total de 223 vitórias. Oito deles já venceram por mais de uma vez. No que diz respeito aos pódios, apenas 4 pilotos não terminaram entre os três primeiros classificados, sendo que apenas Kevin Magnussen não terminou mais do que uma vez no pódio. No total, foram 622 pódios conquistados por 16 pilotos.

No que diz respeito a poles positions, 13 pilotos conseguiram ser os mais rápidos na qualificação e largar da primeira posição da grelha. São 217 poles somadas pelos pilotos da atual grelha.

Entre os 20 pilotos, é Lewis Hamilton quem soma mais pontos (4639,5), seguindo-se Max Verstappen (2586,5), que com a fantástica temporada de 2023 ultrapassou Fernando Alonso (2267) neste particular.

São números impressionantes que vão ‘engordar’ em 2024, a temporada com o maior número de Grandes Prémios agendados – 24 – e com mais seis corridas Sprint.