F1: A grelha de 2023 em números | AutoSport

Olhando para a grelha de 2023, podemos afirmar com certeza que temos material humano para nos garantir uma boa época. Há talento em quantidade e há números para o confirmar.

Se olharmos para os 20 pilotos de uma forma puramente estatística, temos condições para afirmar que há qualidade de sobra nesta grelha de 2023. Claro que há pilotos que os fãs vão gostar mais, outros menos, mas de um ponto de vista mais objetivo, há motivos para estarmos satisfeitos.

Dos 20, apenas 2 pilotos não pontuaram e por motivos óbvios. Oscar Piastri e Logan Sargeant ainda não se estrearam na F1 e por isso estão a zeros nesse capítulo. Todos os outros pilotos já conseguiram terminar no top 10 e apenas dois (Zhou Guanyu e e Nyck de Vries, têm menos de 40 pontos marcados). No total esta grelha “vale” 15 686 pontos. É uma grelha relativamente jovem, mas com muita experiência acumulada e, tirando os pilotos acima mencionados, todos têm para cima de 40 corridas feitas. No total, são 2478 provas pela totalidade dos pilotos.

É também uma grelha com bons resultados, com 10 pilotos (metade da grelha) a terem saboreado o champanhe da vitória. Um total de 193 vitórias. No entanto, apenas 6 venceram por mais de uma vez. No que diz respeito a pódios 14 pilotos já terminaram no top 3, sendo que desses apenas 1 (Kevin Magnussen) não terminou mais do que uma vez no pódio. No total, temos 524 pódios conquistados ppor estes 20 pilotos.

No que diz respeito a poles, 12 pilotos conseguiram ser os mais rápidos e largar da primeira posição da grelha. São 192 poles nesta grelha e seis pilotos com mais do que uma.

Na liderança de quase todos estes números está o inevitável Lewis Hamilton. 4406 pontos (contra os 2061 de Fernando Alonso), 103 vitórias (contra 35 de Max Verstappen), 191 pódios (contra os 98 de Alonso) e 103 poles (contra as 22 de Alonso). Alonso apenas “vence” no capítulo do número de corrida (355, contra 310 de Hamilton).

São números impressionantes e que nos mostram que há qualidade e quantidade nesta grelha.