F1: A fraqueza da Red Bull, segundo Max Verstappen | AutoSport

O RB18 tem evoluído de forma muito positiva, sendo agora, provavelmente o carro mais rápido da grelha de F1. Mas Max Verstappen falou da maior fraqueza do monolugar da equipa.

Se em corrida, o RB18 sempre foi dos carros mais rápidos, em qualificação esse domínio não tem sido tão claro, com a Ferrari a destacar-se. É mesmo na qualificação que o piloto neerlandês pretende que a equipa trabalhe afincadamente:

“Precisamos realmente de nos concentrar no ritmo de qualificação”, disse Verstappen à imprensa. “Este ano, penso que nunca fomos realmente fortes em qualificação, sempre fomos bons em corrida. Mas por aqui [Singapura], sabemos que o desempenho na qualificação é muito importante. É um pouco difícil dizer agora exatamente onde vamos estar”, disse ele. “Já não estamos aqui há algum tempo, e penso que também com estes novos carros enfrentaremos uma realidade desconhecida. Creio que o nosso carro pode estar um pouco melhor do que o que estivemos no Mónaco, por exemplo”.