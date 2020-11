F1: A experiência rendeu pódios

O GP da Turquia foi sem dúvida um teste de fogo aos pilotos deste grid. As condições adversas da pista colocaram desafios que poucos haviam experimentado até agora. No final fica um dado interessante… os pilotos mais experientes evidenciaram-se.

O pódio da corrida turca teve como protagonistas Lewis Hamilton, que fez uma corrida sensacional, Sérgio Pérez que subiu merecidamente ao pódio, algo que já devia ter acontecido este ano e Sebastian Vettel, que aproveitou para espantar alguns fantasmas.

Mas se recuarmos um pouco o filme da corrida, vimos que Lance Stroll liderou meia prova, que Max Verstappen parecia ser candidato à vitória e que Charles Leclerc teve um pe no pódio. Mas a inexperiência custou caro.

No caso de Lance Stroll, a inexperiência impediu uma gestão mais cuidadosa dos pneus. A equipa optou por chamar para as boxes o canadiano já na segunda metade da prova, quando os intermédios começavam a ceder. Terá sido mais vítima que réu neste caso, mas a forma como perdeu a compostura após a segunda paragem é prova de que o piloto tem ainda de amadurecer, apesar de ser uma reação completamente compreensível. Pérez por seu lado foi se aguentando, beneficiou de alguma sorte e nunca perdeu o sangue frio, mesmo na última volta. A diferença de resultados está à vista.

Charles Leclerc é outro exemplo. O piloto monegasco teve o pódio à mão de semear, mas deixou-se levar pela vontade de subir mais um degrau no pódio. Na perseguição a Pérez fez um pião que lhe custou tempo e permitiu ao mexicano controlar melhor as últimas voltas da corrida. Mesmo assim o enorme talento de Leclerc permitiu-lhe chegar à traseira do Racing Point e tentar o último ataque, mas com isso perdeu o lugar para Vettel, que a certo ponto parecia arredado da luta, mas que aos poucos se aproximou e no fim colheu os frutos da sua abordagem mais pragmática.

Max Verstappen é incomparavelmente mais maduro do que há duas ou três épocas em que alguns erros desnecessários causavam polémica. Mas na Turquia pagou caro pela sua vontade de vencer. Verstappen não conseguiu esconder a frustração de não ter conquistado a pole e na corrida sentiu que tinha mais argumentos do que Stroll para vencer mas deitou tudo a perder com uma tentativa de ultrapassagem demasiado agressiva para as condições da pista. Um erro que custou caro. Não se pode falar em falta de experiência em pista mas talvez falta de alguma maturidade e paciência. Foi claramente o melhor na escorregadia pista turca e mostrou um velocidade em condições adversas espantosa. Faltou a capacidade mental para escolher melhor como e onde fazer o ataque.

Claro que a experiência nem sempre garante bons resultados e basta ver a tarde horrível de Valtteri Bottas para o entender, mas olhando para os principais favoritos ao pódio e aos homens que levantaram os troféus, não é descabido dizer que a experiência é um posto.