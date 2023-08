F1: A espantosa capacidade de Fernando Alonso | AutoSport

Fernando Alonso fez 42 anos no último fim de semana e voltou a mostrar porque é um dos melhores da sua geração e, talvez, um dos melhores de sempre da F1. A capacidade mental do piloto espanhol continua a espantar e voltamos a ter mais uma prova em Spa.

A corrida complicou-se quando a chuva apareceu, um momento crítico em que as equipas tiveram de ponderar a mudança para os pneus intermédios. Neste vídeo de uma página do Twitter, podemos ver a forma como Alonso fala com o seu engenheiro e como tenta ajudar a gizar a estratégia. Uma capacidade fora do comum, que confirma o que muitos dizem: Alonso usa 25% da sua capacidade mental para pilotar e o resto usa para entender a corrida e delinear a melhor estratégia: