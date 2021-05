F1: A epifania de Romain Grosjean | AutoSport

O dia 29 de novembro de 2020 nunca mais será esquecido por Romain Grosjean, pois os acontecimentos desse dia, quando o seu carro foi engolido pelas chamas depois de ter chocado com as barreiras na primeira volta do Grande Prémio do Bahrein, deixando-o com grandes queimaduras em ambas as mãos – não assombram muito o piloto até hoje, embora isso se deva muito ao trabalho do francês com um psicólogo desportivo.

Falando ao podcast da F1, Beyond The Grid, Grosjean foi questionado se tinha assistido ao acidente com a sua família: “Sim, as crianças perguntaram. Eles tinham muitas perguntas. Observei-o com os meus filhos, com a minha mulher. Posso falar sobre o assunto muito abertamente. Trabalhei com um psicólogo depois, apenas para me certificar de que não havia flashbacks ou pesadelos ou qualquer coisa de mau que viesse dali.

“Tive alguns flashbacks, e uma fase do acidente que eu precisava de compreender, para passar com o meu psicólogo. Um foi bastante cedo, às 6 da manhã, e o meu filho acordou-me. E o outro foi quando eu ia ser operado em Genebra, sendo colocado a dormir (com anestesia), por isso acho que todos os ingredientes estavam lá para não me fazer sentir bem.

“Foram os flashbacks que tive. Desde então, nunca mais tive um único pesadelo. Posso assistir [ao acidente] sem qualquer problema, posso falar sobre isso sem qualquer problema. Sim, a minha mão não ficou bem, não pode apanhar sol, tenho de ter cuidado com temperaturas frias, com temperaturas quentes e assim por diante. Mas também está a funcionar – posso brincar com os meus filhos, ainda posso construir Lego, e é isso que importa”.

Grosjean, que agora corre na IndyCar, nos EUA, já tem garantido um teste com a Mercedes em Paul Ricard. Apesar de tudo o que aconteceu, insiste que é um homem mais feliz após o seu acidente: “100%! E posso parecer louco, mas deixe-me explicar. Cada dia que vivo desde então é como um dia de bónus”. Estive tão perto de não estar mais aqui, que isso me fez perceber como a vida é bela. Sim, sabes que podes ter pequenos problemas aqui e ali – um voo de ligação a ser cancelado ou a perder tempo, coisas de que te queixarias, e eu ainda me queixarei um pouco sobre isso”.

“Mas também todas as manhãs acordo, tenho de tirar as minhas luvas de silicone e pôr creme nas mãos, e lembro-me que estou vivo, estou aqui. Posso brincar com os meus filhos, posso ir correr novamente, tenho a minha adorável esposa ao meu lado. Sou mais feliz na vida, só porque me apercebi de como a vida é boa mesmo com os seus problemas. Seria bastante aborrecido se não tivéssemos quaisquer problemas na vida.

“É uma loucura pensar que estive muito perto de não estar mais aqui, para perceber que a vida não a temos de ‘borla’ tem de ser vivida”.