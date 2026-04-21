F1: A entrevista com Lando Norris que terminou mal

O que é real e o que é manipulado? Nos dias que correm é cada vez mais difícil fazer a distinção. E no mundo ultracontrolado da F1, essa falta de autenticidade pode retirar o brilho às estrelas. Lando Norris foi recentemente vítima desse controlo obsessivo. Numa recente entrevista, o campeão do mundo de Fórmula 1 disse três palavras que também mostram o que está mal na comunicação dos pilotos: “Não sou eu o chefe.”

A F1 é única. Uma mistura de tecnologia, velocidade, adrenalina e desporto de alta competição. Mas tudo isto apenas ganha força com a presença das estrelas. São elas que transformam números e telemetria em narrativa humana. Que motivam ódios e paixões, combustível que leva milhões a seguirem as corridas religiosamente. É por isso que Max Verstappen continua a ser a grande estrela da categoria. Pelo seu talento, pela sua capacidade em pista, mas também pela sua postura fora dela. Verstappen ou é branco, ou é preto… Cinzento, nunca, como Maradona proclamava sobre si próprio. E o desporto alimenta-se precisamente disso.

Norris é o oposto. Menos intenso, mais reservado, mais consciente do impacto de cada palavra. Durante anos, foi acusado de falta de fibra de campeão, essa fibra que tantos associam a um discurso implacável ou a agressividade extrema em pista. Mas Norris foi campeão contra todas essas narrativas. Tremeu, viu Verstappen aproximar-se de forma assustadora, mas no final, o título foi para o britânico que nunca quis usar a máscara do tipo duro e que sempre admitiu publicamente as suas fragilidades. Isso não é fraqueza. É também frontalidade. E é raro.

Foi precisamente essa frontalidade que tornou a entrevista de Donald McRae, para o The Guardian, simultaneamente reveladora e frustrante. Norris chegou disponível, aberto, genuíno. Sobre o prémio Laureus, que servia de pano de fundo para a conversa, não escondeu a emoção:

“Qualquer oportunidade em que me coloco ao lado de campeões de outros desportos é incrível. Nunca sonhei com isso quando era criança. Certas pessoas sabem, quando são crianças, que vão ser campeões. A minha mentalidade nunca foi assim. Nunca foi: ‘Vou conseguir fazer isto.’ Era sempre: ‘Será que consigo? Serei capaz?’ Por isso, isto não é apenas um troféu. É a realização de que o meu nome está ao lado de pessoas incríveis. É como se eu fizesse parte do mundo deles, e isso é uma coisa linda.”

A conversa evoluiu para os desafios mentais, um território onde Norris se move com uma naturalidade que poucos atletas de elite conseguem. O campeão britânico admitiu ter procurado apoio em desportistas de outras modalidades durante a fase mais difícil da temporada de 2025, incluindo Rory McIlroy:

“Há sempre pequenas coisas que se aprendem do que se vê e do que se ouve as pessoas dizer, especialmente o Rory. Ele é sempre bastante aberto sobre as suas dificuldades e sobre o que tenta quando as coisas não correm bem. Significa ainda mais quando se conhece os atletas. Já falei com o Rory algumas vezes. Por isso há sempre coisas que se podem aprender e, quando se fala com eles, fica-se a saber ainda mais sobre a sua mentalidade.”

“Há certas pessoas com quem falei no ano passado, quando estava com dificuldades. Atletas de topo, alguns dos melhores do mundo, e falei com eles sobre as minhas dificuldades e sobre o que fazem nesses momentos. Como é que bloqueiam o ruído e são eles próprios no court de ténis, no campo de golfe, ou onde quer que seja.”

Essas dúvidas surgiram na fase inicial da temporada de 2025, em que Norris ficou mais longe dos primeiros lugares e viu Oscar Piastri afastar-se na liderança do campeonato:

“Foi mais no início, nessa parte da época em que as coisas não estavam a encaixar e eu não estava muito confortável com o carro. Era rápido e facilmente bom o suficiente para ganhar corridas. Simplesmente não conseguia perceber sozinho. É assim que eu sou, preciso de ajuda de muitas pessoas diferentes. Mas depois tens de sair e fazer o trabalho tu mesmo. O ano passado foi muito especial porque há apenas 35 campeões do mundo de Fórmula 1. Para mim ser adicionado a essa lista é verdadeiramente incrível.”

A conversa manteve-se nesse registo, com Norris a referir as dúvidas que enfrentou em 2019 e a plataforma de apoio à saúde mental, feita para ajudar as pessoas, o que descreveu como algo “especial. A longo prazo, isso significa mais do que ganhar um campeonato do mundo.”

A equipa de gestão de Norris tinha avisado McRae previamente: sem perguntas sobre Verstappen, sobre George Russell, ou sobre os novos regulamentos de 2026, precisamente os temas que mais interessam aos fãs e que o próprio Norris já criticou publicamente. Quando o jornalista insistiu, um representante da gestão cortou a entrevista. Norris, visivelmente embaraçado, limitou-se a dizer “não sou eu o chefe”, antes de tentar ainda responder à questão. O ponto menos feliz ficou reservado para o fim: outro elemento da gestão ditou, em nome do piloto, uma citação sobre Verstappen para o jornalista usar: “É um rapaz incrível, o Max é a melhor pessoa do mundo e nós adoramo-lo.”

Cada entrevista é uma janela. Para o atleta, para o ser humano, para a história que o desporto conta. A F1 gasta milhões a construir a imagem das suas estrelas e depois fecha essa janela no momento em que ela mais importa. A proteção excessiva é compreensível num ecossistema onde uma frase fora do contexto pode valer manchetes durante semanas e onde contratos milionários dependem de imagens cuidadosamente geridas, especialmente num contexto em que é muito fácil ofender alguém ou algum grupo. Mas tem um custo invisível: transforma pilotos em atores sem rasgo, limitados ao mesmo guião, por vezes um guião que não querem seguir e que retira cor à narrativa.

Norris é genuíno. É inteligente. É exatamente o tipo de voz que a F1 precisa numa fase em que enfrenta críticas sérias aos seus novos regulamentos e em que a sua maior estrela, Verstappen, fala abertamente em abandonar a categoria. Silenciá-lo não protege ninguém. Prejudica todos, incluindo ele próprio.

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Fotos: MPSA