F1: A enorme confusão na Mercedes, e uma foto que vale 1000 palavras…

Há dias assim! Acontece aos melhores. A Mercedes cometeu um enorme erro ao trocar os ‘sets’ de pneus alocados a cada piloto, que não podem ser alterados e com isso fez com que os dois carros tivessem que regressar às boxes, no caso de George Russell duas vezes, ‘roubando-lhe’ uma vitória que parecia quase certa a toda a gente.



O jovem piloto inglês esteve absolutamente brilhante durante todo o fim de semana, eclipsou Valtteri Bottas desde o arranque da corrida, com a excelente ultrapassagem que lhe fez já na fase final da corrida, mostrou que seria o vencedor claro desta corrida apesar de nunca ter, até aqui, sequer pontuado na F1, mas a Mercedes cometeu hoje um dos seus nada habituais erros, foi mesmo um erro monumental da Mercedes, mas nada há a fazer e Russell e Bottas terminaram em oitavo e nono uma corrida que facilmente terminariam em primeiro e segundo.



Com toda a confusão que há-de ser explicada em detalhe mais para a frente a Mercedes teve que mandar Bottas com pneus velhos para a pista, a Mercedes nem sabia muito bem que set era aquele “Os pneus do Bottas são um set desconhecido, pensamos que têm 21 voltas”.

Uma enorme confusão na boxe da Mercedes.