F1: A dupla Lando Norris / Daniel Ricciardo poderá não dar o que os fãs esperavam

A notícia da ida de Daniel Ricciardo para a McLaren alegrou os fãs da F1. Os dois pilotos mais bem dispostos da grelha e com a atitude mais irreverente iam juntar-se na mesma equipa.

A McLaren, tem -se tornado também na equipa mais bem disposta do paddock, onde se nota uma atmosfera leve, apesar da vontade de todos em lutar pelo melhor lugar possível. Esta mistura de leveza e determinação é o espelho da dupla de pilotos. Já com Lando Norris e Carlos Sainz isso aconteceu, como acontece agora com Ricciardo.

Esperava-se que a dupla Ricciardo / Norris levasse a “brincadeira” para outro nível e a convivência entre ambos no ano passado parecia mostrar isso. Mas para já não é isso que temos visto e o motivo é simples… Norris não está para brincadeiras.

Ricciardo tem mantido a sua postura inalterada, como seria de esperar, mas Norris, um pouco à imagem do ano passado, está menos efusivo e não alinha tanto nas brincadeiras em público com o seu novo colega de equipa. Norris sabe que para ter sucesso na F1 tem de começar a ser respeitado e a sua postura bem disposta pode levar a que isso aconteça de forma mais difícil. Assim, nota-se ainda alguma distância entre os dois, assim como se notou no ano passado que a convivência com Sainz passou a ser feita longe das câmaras e em público, Norris tratou de assumir uma postura mais madura. Assim, talvez os fãs não tenham tantos motivos para rir com esta dupla quanto estariam a pensar. Mas o lado positivo é que ao nível de trabalho Norris e Ricciardo parecem estar a entender-se:

“Haverá certamente competição e não forma de o evitar a este nível”, disse Ricciardo à Formula1.com. “Penso que há certamente um respeito entre todos os pilotos e especialmente entre os colegas de equipa, porque muitas vezes podemos ser os primeiros rivais, por assim dizer. “

“Penso que, na verdade, executámos juntos um teste muito bom”, disse Ricciardo falando sobre a sua colaboração com a Norris. “A forma como trabalhamos juntos nas reuniões, nos relatórios, e tentámos ajudar a equipa a melhorar, penso que houve uma relação e uma camaradagem realmente boa. Por isso, espero que isso continue. E depois, no bom caminho, tenho a certeza de que teremos algumas batalhas. Mas vou colocar a competição em primeiro lugar e a brincadeira em segundo lugar, mas penso que se conseguirmos levar a equipa até onde queremos que ela esteja, então devemos divertir-nos pelo caminho”.

Poderemos não ter tantas risadas como esperado, mas parece cada vez mais provável que iremos ter o que realmente interessa: uma dupla aguerrida a lutar entre si pelo melhor lugar possível a tentar levar a sua equipa ao topo.