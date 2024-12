F1: A dupla da McLaren que cimentou o sucesso da equipa

Brundle acredita que as suas forças complementares fomentaram a lealdade e unificaram a McLaren, fornecendo as ferramentas, o financiamento e a coesão necessários para triunfar sobre concorrentes como a Ferrari. A sua colaboração tem sido fundamental para dar a volta à sorte da equipa nas últimas duas épocas.

“O Zak é o entusiasta e o petrolhead, com uma forte orientação comercial, e a Andrea é a pessoa calma e pragmática, com uma longa experiência técnica e igualmente muito respeitada. Definitivamente, o yin e o yang trabalham em uníssono. Ambos geram lealdade e um forte número de seguidores, o que funcionou muito bem na galvanização de uma grande força de trabalho, juntamente com as ferramentas e o equipamento certos, todos devidamente financiados, numa força coesa.”

