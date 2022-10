F1: A diferença entre a Red Bull e a Ferrari foi clara em Austin | AutoSport

Se era preciso mais alguma prova de que a Ferrari perdeu competitividade face à Red Bull, as provas foram dadas no GP dos EUA. A falha na paragem da Red Bull permitiu juntar o #1 de Max Verstappen e o #16 de Charles Leclerc em condições similares e as diferenças foram gritantes.

Na volta 36, Verstappen parou para colocar pneus médios, tal como Leclerc que beneficiou da paragem prolongada da Red Bull para ficar na frente do seu adversário. A luta entre os dois não durou muito e Max Verstappen tratou de passar Leclerc com relativa facilidade. Mais que isso, afastou-se do monegasco, que nunca mais viu o bicampeão da Red Bull. No final desse stint de 20 voltas, a diferença entre Verstappen e Leclerc era de 7.5 seg. Depois de três voltas, os pneus do Ferrari começaram a degradar-se e a performance foi baixando, enquanto Max Verstappen conseguiu um stint mais homogéneo e competitivo.

A história do campeonato foi interessante até meio da época, mas desde o GP da Bélgica que a Ferrari tem perdido gás e a Red Bull tem dominado sem problema. A boa forma da Red Bull já vinha desde o GP da Áustria, mas desde a Bélgica que o fosso entre as equipas cresceu e isso deve-se em grande parte à Diretiva Técnica 39 lançada nessa corrida.

Nessa diretiva, publicada com o intuito de minimizar o porpoising, passou a ser obrigatório o uso de sensores para medir as forças verticais a que os pilotos estavam sujeitos e foi colocado um limite de intensidade das oscilações que não pode ser ultrapassado. Mas, além disso, a FIA fez mudanças nas regras de montagem dos fundos dos carros, na avaliação do desgaste da prancha e às medições da rigidez do fundo. Ora isso obrigou a Ferrari a mudanças perniciosas à sua performance. O resultado é um carro mais duro, menos capaz de atacar os corretores, mais instável e, por isso, mais exigente com os pneus. Podemos ver em qualificação que a diferença de performance entre Ferrari e Red Bull não é significativa. Mas em corrida é clara e em muito se deve à forma como o F1-75 gere os seus pneus. Em Austin, vimos de forma ainda mais clara essa diferença.