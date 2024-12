F1, a Desilusão de 2024: Vote no seu favorito

Depois de os leitores terem votado no Herói Esquecido e no Destaque de 2024, falta eleger a Desilusão desta temporada. Numa das épocas mais emocionantes dos últimos tempos, com muitas variações nas performances das equipas e dos pilotos, são também vários os candidatos a serem votados como a desilusão do ano.

Nomes como Valtteri Bottas, Lance Stroll, Kevin Magnussen eram fortes candidatos a esta pouco desejada distinção. No entanto, a nossa escolha recaiu entre Sergio Pérez e Daniel Ricciardo. Ambos da Red Bull (apesar de Ricciardo estar na RB) ambos a lutarem por um lugar na competição, objetivo que acabaram por falhar. E tendo em conta o desfecho, acabamos por escolher Daniel Ricciardo. Mas o leitor pode dar a sua opinião e escolher a sua Desilusão de 2024

Daniel Ricciardo:

A escolha entre Ricciardo e Pérez foi difícil, mas acabamos por escolher Ricciardo para a Desilusão do ano, por haver um pouco mais de expetativa em torno do australiano. Depois da saída da McLaren para dar lugar a Oscar Piastri, uma decisão que se revelou acertada a todos os níveis, Ricciardo regressou à Red Bull, que começava a preparar a sucessão de Pérez, que em 2023 havia dado sinais claros de incapacidade de acompanhar o ritmo de Max Verstappen.

Ricciardo passou no primeiro teste, mostrando bom andamento no reencontro com um monolugar da Red Bull e o seu regresso à competição no ano passado ficou marcado pelo incidente nos Países Baixos, que motivou uma lesão e respetiva paragem. Mas era o regresso, com 2024 a ser o ano decisivo para Ricciardo.

O australiano nunca foi capaz de mostrar a velocidade e a regularidade de outros tempos. Voltou a ser uma sombra do que foi em pista, Yuki Tsunoda foi muito melhor e a vaga na Red Bull acabou por deixar de existir. Sem argumentos para convencer os responsáveis da Red Bull para regressar ao lado de Verstappen, a sua presença na RB deixou de fazer sentido e foi dispensado a meio da temporada. Já há muito que não víamos Ricciardo como um piloto de topo. Mas havia sempre alguma esperança que um clique reacendesse a chama e acontecesse um regresso ao passado. Nunca aconteceu e Ricciardo saiu pela porta pequena. Um piloto que em tempos mostrou capacidade para lutar por títulos perdeu-se desde a ida para a McLaren e nunca mais se encontrou, nem no regresso à casa que o fez crescer e onde viveu os melhores momentos.