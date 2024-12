F1, a Desilusão de 2024: Resultado da votação

Após os leitores terem votado no Herói Esquecido e no Destaque de 2024, faltava eleger a Desilusão desta temporada. Numa das épocas mais emocionantes dos últimos tempos, com muitas variações nas performances das equipas e dos pilotos, eram também vários os candidatos a serem votados como a desilusão do ano.

Nomes como Valtteri Bottas, Lance Stroll, Kevin Magnussen eram fortes candidatos a esta pouco desejada distinção. No entanto, a nossa escolha recaiu entre Sergio Pérez e Daniel Ricciardo. Ambos da Red Bull (apesar de Ricciardo estar na RB) ambos a lutarem por um lugar na competição, objetivo que acabaram por falhar. E tendo em conta o desfecho, acabamos por escolher Daniel Ricciardo. Mas os leitores deram a sua opinião e escolheram a sua Desilusão de 2024.

E o piloto mais votado foi Sergio Pérez com 37,6% dos votos, seguido da Aston Martin com 11,9% dos votos e a Sauber com 7.3%.

VOX POP

Scirocco

Claramente o S. Perez. Teve um carro igual aquele que se viria a sagrar campeão do mundo e nem perto andou lá. Várias vezes afirmou que iria lutar pelo campeonato do mundo, e percebeu da pior maneira que nunca o irá concretizar. Foi acima de tudo uma desilusão para si mesmo

Leandro Marques

Claramente a Williams. Primeiro carro sobre a atual liderança revelou-se deficitário relativamente à liderança anterior, que acabou demitida.

O atraso na produção do carro que obrigou até a apenas ter um carro para participar num GP.

Atraso na melhoria do carro e na tomada de decisões.

Claramente o elo mais desapontante da temporada para aquilo que era prometido aos fãs em particular e ao mundo da F1 em geral.

Da Sauber já pouco se esperava nesta fase da transição. Da Williams esperava-se mais, até para fazer face às promessas feitas.

F1 FOR FUN

Sauber, esperava mais da Audi depois de comprarem a maioria das acções, esperava que começassem a desenvolver o chassis como preparação para 2026. Acreditam mesmo que vai correr bem à primeira em 2026 sem tentar em 24 e 25? Em 26 ainda vai ser pior, pois não tenho fé que o motor Audi seja do mesmo nível do motor Ferrari.