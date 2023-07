F1: A decoração da Alfa Romeo para Spa | AutoSport

A Alfa Romeo revelou uma pintura especial antes do Grande Prémio da Bélgica. A equipa de Hinwil vai celebrar a sua parceria com a plataforma de streaming KICK, com uma pintura diferente para o C43. A pintura usada esta época vai ter toques de verde néon e marcas adicionais, incluindo os nomes das personalidades mais proeminentes da KICK no halo.

A Kick é um serviço de streaming, numa plataforma concorrencial ao Twitch, onde a transmissão de videojogos ganhou força. Na Kick, pode ser fazer stream de música, conteúdo criativo, videojogos, entre outros. Com sede em Melbourne, difere do Twitch dando maior liberdade aos streamers ao apresentar uma moderação mais flexível e uma maior participação nos lucros para os streamers.