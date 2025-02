F1: A decoração 2025 da Mercedes

Com apenas alguns detalhes diferentes, a Mercedes apresentou a decoração do seu W17, o monolugar para a temporada 2025. Com uma dupla que conta George Russell, agora líder da equipa e o estreante Andrea Kimi Antonelli, um dos rookies que mais atenção vai despertar. A Mercedes foi quarta, com 468 pontos conquistados em 2024 e este ano pretende aproximar-se do topo da tabela.

Back in black… with a hint of silver 🖤 George Russell and Kimi Antonelli's beauty for 2025 is here#F175LIVE @MercedesAMGF1 pic.twitter.com/9bPqU9fBx3 — Formula 1 (@F1) February 18, 2025