F1 a considerar corridas de qualificação. Grelhas invertidas de fora

Em 2020 foi colocado em cima da mesa uma possível corrida de qualificação ou uma corrida de grelha invertida. Para já, o novo CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali, está a considerar corridas de qualificação, mas algo com grelhas invertidas está de fora dos planos do desporto.

Sobre estas hipóteses, Stefano Domenicali afirmou que as grelhas invertidas eram uma hipótese já descartada. Quanto a corridas de qualificação, o CEO da Fórmula 1 não colocou de fora a ideia, afirmando que o desporto não pode descartar novas ideias.

“A ideia da grelha invertida já não existe, isso já posso dizer. Agora, é importante para o desporto pensar em novas ideias, ser mais atrativo ou interessante, mas não podemos perder a nossa tradição”, afirmou o italiano ao motorsport.com.

“O que estamos a pensar agora é numa corrida de sprint no sábado. Entendemos que pode ser testado este ano e já estamos em discussões com as equipas. Acho que isto pode ser interessante”, declarou o CEO da Fórmula 1.