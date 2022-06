F1: A complexidade do trabalho dos pilotos em pista (vídeo) | AutoSport

O trabalho dos pilotos em pista é por vezes menosprezado. Sabemos que os pilotos têm, hoje em dia, algumas ajudas que tornam a sua vida mais fácil, mas a complexidade da tarefa que lhes é dada, de pilotar carros difíceis, no limite, é apenas uma parte da questão. É preciso entender também que os pilotos também desempenham um papel fundamental na gestão da corrida e dos aspetos técnicos do carro. Os dois vídeos que se seguem mostram o trabalho de Valtteri Bottas (Bahrein 2020) e Fernando Alonso (Qatar 2021) nas voltas de qualificação. Uma pequena amostra do que um piloto de topo tem de fazer: