F1: À beira da suspensão, Pierre Gasly quer falar com a FIA | AutoSport

Pierre Gasly tem acumulado pontos na sua Super Licença a um ritmo pouco recomendável. Com a mais recente penalização no GP do México, o francês ficou ainda mais próximo de ser excluído por uma corrida. Gasly quer falar com a FIA.

As regras da Super Licença dizem que se um piloto acumular 12 pontos num período de 12 meses, recebe automaticamente uma corrida de suspensão. Gasly tem neste momento 10 pontos e apenas em maio de 2023 os pontos mais antigos irão caducar, o que coloca o piloto numa situação complicada.

Gasly quer falar com a FIA, uma vez que considera não ter tido uma conduta perigosa em pista:

“Na minha opinião, não sinto que tenha sido tão perigoso nos últimos 12 meses. Seria uma pena ser suspenso por uma corrida por abrandar um pouco mais atrás do Safety Car e exceder um par de limites de pista este ano”, acrescentou ele.